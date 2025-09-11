鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-11 13:23

系統電 (5309-TW) 宣布，攜手德國無人機企業 Quantum Systems 策略聯盟，共同打造 AI 邊緣運算及無人載具解決方案，將電動垂直起降飛行器 (eVTOL) 與空中 ISR 方案引入台灣。

系統電策略合作德國Quantum Systems 推動台灣無人機在地化生產。(圖：系統電提供)

雙方合作推進無人航空系統 (UAS) 台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務；系統電將扮演在地化的策略角色，負責 Quantum Systems 全產品線在台灣的獨家銷售、生產製造、聯合採購、產品生命週期支援，以及維修訓練。

系統電車用行動運算事業部總經理邢健表示，與 Quantum Systems 攜手推動先進無人機的本地化生產並提供長期支援，讓台灣具備更完整的自主應用及開發能力，確保台灣無人機市場能獲得國際級技術。

邢健進一步指出，系統電在製造領域的深厚基礎以及 AI 專業，能提供公共安全、重要任務監測等多面向的空中解決方案，不僅確保產品能快速量產與穩定交付，也讓台灣成為快速部署、後勤保障與區域研發合作的關鍵據點。

Quantum Systems 執行長 Dave Sharpin 則表示，此次與系統電的合作，展現對在地化與長期合作的承諾，藉由這樣的策略夥伴關係，能加速創新腳步，並確保最先進的無人機系統能在整個區域持續發揮影響力。