鉅亨網編輯林羿君 2025-09-11 16:00

‌



蘋果 (AAPL-US) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。

蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來。（圖：REUTERS/TPG）

古爾曼指出，蘋果在 2017 年推出 iPhone X 時，不僅帶來了臉部辨識技術和時尚的無邊框螢幕，還開創了一個新類別：1000 美元智慧型手機。

‌



在接下來的 8 年裡，這個價格點幾乎沒有變動。儘管通膨和技術不斷升級，iPhone 17 Pro 的起售價仍為 1,099 美元，僅高出 100 美元；入門級 iPhone 售價為 799 美元，也僅比 2017 年的同類機型高出 100 美元。

在本周 iPhone 17 發布之前，一些分析師預測，受到川普關稅影響，iPhone 價格將大幅上漲。然而，蘋果的調整是經過深思熟慮的。

Pro 機型的價格確實從 999 美元漲到了 1099 美元，但蘋果透過將基礎儲存容量翻倍至 256GB 來減輕價格衝擊；取代 iPhone 16 Plus 的新款 iPhone Air 也上漲了 100 美元，至 999 美元。

然而，這種狀況不會永遠持續下去，蘋果不太可能無限期地承擔關稅成本，將 iPhone 生產從中國和印度轉移也無法消除成本上升的問題。該公司已經開始暗示接下來會發生什麼：2000 美元 iPhone 的時代。

今年的 iPhone 17 Pro Max 推出了 2TB 的儲存空間，售價 1,999 美元。這代表著 iPhone 首次達到近 2000 美元的售價門檻。這也凸顯出，蘋果相信有一定規模的客群願意支付，否則它不會設定這個價格。

其發展軌跡非常清晰。蘋果首款可折疊 iPhone 預計明年上市，其功能將與三星和 Google 相媲美。目前，這些機型的售價根據配置不同，介於 1,799 美元至 2,419 美元之間。

鑑於單螢幕 iPhone Air 售價 999 美元，並將與未來的可摺疊機型共享許多組件，在存儲升級、外殼和配件推高價格之前，蘋果摺疊機的價格可能至少是 999 美元的兩倍。

蘋果執行長庫克已經向華爾街表示，他相信 iPhone 用戶已經準備好掏出錢包。