由於國際油價持續承壓，加上全球能源產業整合步伐加快，全球主要油氣企業自去年起便開啟大規模裁員潮，這一趨勢今年仍在持續，眾多企業正著手推進新一輪裁員計畫。

全球能源業裁員潮持續！哈里伯頓、康菲、雪佛龍齊砍人力 AI取代成趨勢（圖：Shutterstock）

《路透社》近日引述消息人士報導，油田服務提供商哈里伯頓 (HAL-US) 近期持續裁員，至少三個業務部門員工流失率達 2 至 4 成。今年 2 月，該公司在阿根廷石油豐富的丘布特省解僱 290 名員工並關閉當地辦公室後，當地工會威脅要罷工。

此外，另一油田服務供應商 SLB 也正在對部分業務職能進行重組並持續裁員，奧地利石油、天然氣和化學品集團 OMV 也打算將全球 2.3 萬名人力裁減 2000 人，佔總員工數的 8.6%，。

美國石油大廠康菲石油公司日前宣布，將裁減全球約 1.3 萬名員工中的 20% 到 25%，人數介在 2600 至 3250 人。雪佛龍則打算明年底前裁員 15% 至 20%，以削減成本、簡化業務及完成一項重大收購。

美國石油公司 APA Corp 在今年 1 月至 2 月底全球裁員近 300 人，約佔員工總數的 15%。英國能源公司 BP 也在 1 月宣布全球裁員逾 5%，人數達 7000 人。

英國 Harbour Energy 在 5 月亦宣布裁員 250 人，佔其英國阿伯丁工廠員工總數的四分之一，就連大型國營能源企業也未能倖免，馬來西亞國家石油公司宣布裁撤 5000 個工作機會。

全球能源產業裁員潮從去年就已拉開序幕，殼牌去年削減 20% 的油氣勘探開發員工，先前也裁減再生能源和低碳業務部門員工。

埃克森美孚在收購頁岩油生產商先鋒自然資源公司後在德州裁員近 400 人，挪威能源公司 Equinor 在縮減離岸風電業務後打算裁員約 250 人，佔自家再生能源部門員工總數的 20%。

全球能源產業本輪裁員、削減成本及收縮投資速度為新冠疫情以來最快。部分企業將行政、會計與工程類職位外包至印度等國，並引進 AI 技術，高階主管已做好迎接長期低油價時代的準備。

儘管天然氣價格從 2024 年歷史低點回升，但油價表現不佳。受 OPEC + 增產及美國貿易政策帶來的需求不確定性影響，布蘭特原油期貨今年迄今下跌約 10%，僅 2022 年俄烏衝突高峰期的一半左右。

美國頁岩油鑽探商損益兩平所需油價為每桶 65 美元以上，但當前美國原油價格約每桶 64 美元，雖讓多數公司靠鑽探新井獲利，但遠低於過去水平，美國鑽井與壓裂作業團隊數量已降至四年新低。

油價下跌損害企業利潤，康菲石油第二季獲利年減 15% 至 20 億美元，其他大型石油公司獲利也不同程度下滑。全球油氣生產資本支出今年料將下滑 4.3% 至 3,419 億美元，為 2020 年以來首見。