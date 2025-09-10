交換器需求高張 高技8月營收10.53億元續創新高年增1.99倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 18:46

PCB 廠高技 (5439-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 10.53 億元，續創新高，月增 4.74%，年增 1.99 倍，2025 年 1-8 月營收 57.71 億元，超越 2024 年全年 ，年增 1.19 倍。

高技8月營收續創新高。(圖：取自高技官網)

PCB 廠高技自 2024 年下半年營運回升跡象明顯，全年稅後純益 3.27 億元，每股純益達 3.51 元，同時，高技強勢業績並延伸到 2025 年第二季，高技上半年營收 37.12 億元，稅後純益 3.54 億元，超過 2024 全年獲利，每股純益達 3.81 元。

PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳。高技產能以台灣為主，以 5.6 億元買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，進行產能擴充。預計今年資本支出 10 億元。

高技今年買下的新增桃園龜山廠區，包括 1293.49 坪土地及 1941.08 坪廠房，爲 3 層樓建築，一樓爲射出成型廠，高技現承租 2 樓廠房使用於 PCB 後段製程，在原業主有意出售的情況下，以 5.6 億元買下整個廠區， 供未來擴充使用。