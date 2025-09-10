search icon



交換器需求高張 高技8月營收10.53億元續創新高年增1.99倍

鉅亨網記者張欽發 台北


PCB 廠高技 (5439-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 10.53 億元，續創新高，月增 4.74%，年增 1.99 倍，2025 年 1-8 月營收 57.71 億元，超越 2024 年全年 ，年增 1.19 倍。

cover image of news article
高技8月營收續創新高。(圖：取自高技官網)

PCB 廠高技自 2024 年下半年營運回升跡象明顯，全年稅後純益 3.27 億元，每股純益達 3.51 元，同時，高技強勢業績並延伸到 2025 年第二季，高技上半年營收 37.12 億元，稅後純益 3.54 億元，超過 2024 全年獲利，每股純益達 3.81 元。


PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳。高技產能以台灣為主，以 5.6 億元買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，進行產能擴充。預計今年資本支出 10 億元。

高技今年買下的新增桃園龜山廠區，包括 1293.49 坪土地及 1941.08 坪廠房，爲 3 層樓建築，一樓爲射出成型廠，高技現承租 2 樓廠房使用於 PCB 後段製程，在原業主有意出售的情況下，以 5.6 億元買下整個廠區， 供未來擴充使用。

AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，高技及金像電 (2368-TW) 競相以擴張營運規模，金像電 8 月營收以 58.87 億元續創新高，月增 4.27%，年增 64.82%。金像電 20251-8 月營收 374.07 億元，年增 46.02%。

