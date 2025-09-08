電子五哥積極提升綠電占比 緯創2024年再生能源使用率突破6成位居第一
鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子五哥包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 與仁寶 (2324-TW) 身為全球供應鏈夥伴，近年積極投入減碳，根據 DIGITIMES 分析，電子五哥使用再生能源比例提高，其中，緯創 2024 年再生能源使用率突破 6 成，位居第一。
DIGITIMES 指出，電子業的溫室排放氣體以電力使用為大宗，再生能源使用狀況成為衡量企業碳中和行動的關鍵指標。對照 RE100 2024 年報數據，在 RE100 會員中，製造業再生能源使用量比重為 42%，而電子五哥在提升再生能源占總用電比例已有顯著進展，緯創、廣達、和碩及仁寶皆已超過此平均值。
DIGITIMES 分析，緯創位居領先群，近 3 年穩定維持超過 6 成的水準；廣達、和碩及仁寶位在中段，2024 年再生能源比重介於 4 至 5 成；英業達則為 37%，雖未達成既定的 40% 目標，但 2024 年的使用量較 2023 年成長 8 成，追趕態勢明顯。
而電子業再生能源取得模式上，電子五哥普遍採取，外購為主、自建為輔的雙軌策略，透過外購再生能與與憑證，快速提升綠電占比，同時布局自建太陽能設施，例如緯創 2024 年自發自用太陽能達 1805.8 萬度，簽署再生電力購電協議 7005.9 萬度，再生能源憑證採購量更高達 2.1 億度。
DIGITIMES 分析師余佩儒指出，短中期外購再生能源與憑證仍是電子業主流選擇，主要因應 RE100 或 24/7 CFE 要求，但從 2030 年後，中長期發展將逐步淡化低影響力的憑證選項，轉為強化企業自建太陽能、簽署長期購電協議，以及直接投資再生能源設施，特別是在東南亞生產基地，最終朝向高影響力的再生能源取得模式轉型。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇