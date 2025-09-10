北基8月營收月減3%、年減22.3％ 儲能拚Q4完工提升業績

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-10 19:30

‌



北基 (8927-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 7.63 億元，月減 3%、年減 22.3％，累計 1 至 8 月合併營收 65.91 億元、年減 31.25%。北基表示，因去 (2024) 年同期土地建案交屋入帳墊高及比較基期影響，今年前 8 月營收也較去年同期減少，但北基仍秉持多角化發展，著眼中長期能源轉型商機，優化旗下油品營運結構、推進綠能事業版圖擴張布局。

北基總經理廖順慶(右)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

北基指出，旗下油品事業以全台現有 82 座加油站據點為核心，持續提升市佔規模與經營效益，預期持續擴點及汰弱換強，結合會員積點折抵優惠、洗車、汽車檢驗等服務，進一步擴大單一站點營運效率及會員黏著度。

‌



同時，隨著台灣車市結構逐步轉向新能源車，北基也在全台 10 座加油站裡實作電動車充電站，去年近 100 萬度充電量，也在 10 座加油站中，布建太陽板發電，讓車充電力含有綠電成分。