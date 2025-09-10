營收速報 - ABC-KY(6598)8月營收3,716萬元年增率高達125.36％
鉅亨網新聞中心
ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,716萬元，年增率125.36%，月增率-10.5%。
今年1-8月累計營收為3.14億元，累計年增率31.09%。
最新價為23.35元，近5日股價上漲18.02%，相關生技醫療上漲4.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,716萬
|125%
|-11%
|25/7
|4,152萬
|4%
|-14%
|25/6
|4,844萬
|32%
|89%
|25/5
|2,567萬
|-17%
|-40%
|25/4
|4,299萬
|26%
|12%
|25/3
|3,826萬
|99%
|-4%
ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 達麗(6177)8月營收12.15億元年增率高達716.91％
- 營收速報 - 撼訊(6150)8月營收7.30億元年增率高達288.8％
- 營收速報 - 友勁(6142)8月營收1.49億元年增率高達43.52％
- 營收速報 - 亞翔(6139)8月營收77.77億元年增率高達97.38％
下一篇