search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - ABC-KY(6598)8月營收3,716萬元年增率高達125.36％

鉅亨網新聞中心


ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,716萬元，年增率125.36%，月增率-10.5%。

今年1-8月累計營收為3.14億元，累計年增率31.09%。

最新價為23.35元，近5日股價上漲18.02%，相關生技醫療上漲4.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,716萬 125% -11%
25/7 4,152萬 4% -14%
25/6 4,844萬 32% 89%
25/5 2,567萬 -17% -40%
25/4 4,299萬 26% 12%
25/3 3,826萬 99% -4%

ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收ABC-KY

相關行情

台股首頁我要存股
ABC-KY23.35+0.43%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
ABC-KY

85.71%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
ABC-KY

85.71%

勝率

延伸閱讀



Empty