鉅亨速報

營收速報 - 撼訊(6150)8月營收7.30億元年增率高達288.8％

鉅亨網新聞中心


撼訊(6150-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣7.30億元，年增率288.8%，月增率77.94%。

今年1-8月累計營收為49.59億元，累計年增率76.74%。

最新價為79.9元，近5日股價下跌-1.77%，相關電腦及週設類指數上漲4.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+106 張
  • 外資買賣超：+82 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 7.30億 289% 78%
25/7 4.10億 89% -35%
25/6 6.36億 66% -15%
25/5 7.50億 91% -1%
25/4 7.58億 146% 5%
25/3 7.24億 46% 71%

撼訊(6150-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為顯示卡。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收撼訊

