營收速報 - 撼訊(6150)8月營收7.30億元年增率高達288.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為49.59億元，累計年增率76.74%。
最新價為79.9元，近5日股價下跌-1.77%，相關電腦及週設類指數上漲4.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+106 張
- 外資買賣超：+82 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|7.30億
|289%
|78%
|25/7
|4.10億
|89%
|-35%
|25/6
|6.36億
|66%
|-15%
|25/5
|7.50億
|91%
|-1%
|25/4
|7.58億
|146%
|5%
|25/3
|7.24億
|46%
|71%
撼訊(6150-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為顯示卡。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 友勁(6142)8月營收1.49億元年增率高達43.52％
- 營收速報 - 亞翔(6139)8月營收77.77億元年增率高達97.38％
- 營收速報 - 廣運(6125)8月營收3.44億元年增率高達54.33％
- 營收速報 - 高技(5439)8月營收10.53億元年增率高達199.53％
下一篇