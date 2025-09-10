search icon



營收速報 - 漢唐(2404)8月營收59.05億元年增率高達65.27％

鉅亨網新聞中心


漢唐(2404-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣59.05億元，年增率65.27%，月增率-2.76%。

今年1-8月累計營收為382.81億元，累計年增率22.72%。

最新價為1055元，近5日股價下跌-0.47%，相關其他電子上漲3.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-96 張
  • 外資買賣超：+455 張
  • 投信買賣超：-602 張
  • 自營商買賣超：+51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 59.05億 65% -3%
25/7 60.73億 52% 5%
25/6 57.94億 55% 16%
25/5 49.82億 28% 24%
25/4 40.09億 7% 5%
25/3 38.35億 -16% -1%

漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收漢唐

