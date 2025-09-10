營收速報 - 友勁(6142)8月營收1.49億元年增率高達43.52％
今年1-8月累計營收為12.65億元，累計年增率87.66%。
最新價為10.6元，近5日股價下跌-3.24%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-204 張
- 外資買賣超：-209 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.49億
|44%
|-22%
|25/7
|1.92億
|145%
|19%
|25/6
|1.62億
|77%
|-3%
|25/5
|1.66億
|80%
|-7%
|25/4
|1.78億
|141%
|24%
|25/3
|1.44億
|103%
|12%
友勁(6142-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
