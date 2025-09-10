search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 友勁(6142)8月營收1.49億元年增率高達43.52％

鉅亨網新聞中心


友勁(6142-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.49億元，年增率43.52%，月增率-22.37%。

今年1-8月累計營收為12.65億元，累計年增率87.66%。

最新價為10.6元，近5日股價下跌-3.24%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-204 張
  • 外資買賣超：-209 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.49億 44% -22%
25/7 1.92億 145% 19%
25/6 1.62億 77% -3%
25/5 1.66億 80% -7%
25/4 1.78億 141% 24%
25/3 1.44億 103% 12%

友勁(6142-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收友勁

相關行情

台股首頁我要存股
友勁10.6+1.44%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
友勁

72%

勝率

延伸閱讀



Empty