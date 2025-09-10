search icon



營收速報 - 亞翔(6139)8月營收77.77億元年增率高達97.38％

鉅亨網新聞中心


亞翔(6139-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣77.77億元，年增率97.38%，月增率15.48%。

今年1-8月累計營收為415.64億元，累計年增率-14.55%。

最新價為368元，近5日股價上漲1.09%，相關其他電子上漲3.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1357 張
  • 外資買賣超：-1127 張
  • 投信買賣超：-51 張
  • 自營商買賣超：-179 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 77.77億 97% 15%
25/7 67.34億 -0% 19%
25/6 56.68億 -11% 34%
25/5 42.25億 -27% -16%
25/4 50.04億 -26% -12%
25/3 56.57億 -19% 89%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收亞翔

