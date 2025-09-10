營收速報 - 亞翔(6139)8月營收77.77億元年增率高達97.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為415.64億元，累計年增率-14.55%。
最新價為368元，近5日股價上漲1.09%，相關其他電子上漲3.94%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1357 張
- 外資買賣超：-1127 張
- 投信買賣超：-51 張
- 自營商買賣超：-179 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|77.77億
|97%
|15%
|25/7
|67.34億
|-0%
|19%
|25/6
|56.68億
|-11%
|34%
|25/5
|42.25億
|-27%
|-16%
|25/4
|50.04億
|-26%
|-12%
|25/3
|56.57億
|-19%
|89%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 廣運(6125)8月營收3.44億元年增率高達54.33％
- 營收速報 - 高技(5439)8月營收10.53億元年增率高達199.53％
- 營收速報 - 亞昕(5213)8月營收1.65億元年增率高達100.8％
- 營收速報 - 永捷(4714)8月營收1.34億元年增率高達114.55％
下一篇