search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 達麗(6177)8月營收12.15億元年增率高達716.91％

鉅亨網新聞中心


達麗(6177-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣12.15億元，年增率716.91%，月增率529.08%。

今年1-8月累計營收為24.91億元，累計年增率-53.03%。

最新價為47.4元，近5日股價上漲8.75%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6008 張
  • 外資買賣超：-1657 張
  • 投信買賣超：+7337 張
  • 自營商買賣超：+328 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 12.15億 717% 529%
25/7 1.93億 -25% 10%
25/6 1.76億 -86% 1%
25/5 1.74億 -94% 20%
25/4 1.45億 17% -28%
25/3 2.01億 186% -10%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收達麗

相關行情

台股首頁我要存股
達麗47.4-0.94%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
達麗

85.71%

勝率

#營收獲利增加

偏強
達麗

85.71%

勝率

延伸閱讀



Empty