營收速報 - 達麗(6177)8月營收12.15億元年增率高達716.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為24.91億元，累計年增率-53.03%。
最新價為47.4元，近5日股價上漲8.75%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6008 張
- 外資買賣超：-1657 張
- 投信買賣超：+7337 張
- 自營商買賣超：+328 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|12.15億
|717%
|529%
|25/7
|1.93億
|-25%
|10%
|25/6
|1.76億
|-86%
|1%
|25/5
|1.74億
|-94%
|20%
|25/4
|1.45億
|17%
|-28%
|25/3
|2.01億
|186%
|-10%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 友勁(6142)8月營收1.49億元年增率高達43.52％
- 營收速報 - 亞翔(6139)8月營收77.77億元年增率高達97.38％
- 營收速報 - 廣運(6125)8月營收3.44億元年增率高達54.33％
- 營收速報 - 高技(5439)8月營收10.53億元年增率高達199.53％
下一篇