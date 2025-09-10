〈焦點股〉欣興營收走升且下半年AI相關PCB挹注大 股價放量急漲4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 11:03

欣興 (3037-TW) 8 月營收 113.56 億元，創 33 個月以來新高，月增 0.4%，年增 4.93%，2025 年 1-8 月營收爲 852.24 億元，年增 13.4%。欣興估計 2025 年下半年的各類產品成長性來看，AI 相關的 PCB 及載板將具較高成長動能，今 (10) 日股價放量急漲逾 4%，站上所有短期均線。

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 2025 年下半年此一成長動能，主要是因客重要戶持續在 AI 市場布局，因此帶動相關產品，包括高速運算及高速傳輸訂單穩健成長。預估 2026 年毛利率可望回升。

欣興 2025 年上半年營收 625.56 億元，毛利率爲 13.22%，年減 1.47 個百分點，上半年稅後純益 9.44 億元，年減 76.57%，每股純益 0.62 元。同時，積極從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。