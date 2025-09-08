〈房產〉新青安助攻 全台40歲以下年輕房貸族占比逾50%改寫10年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 09:33

新青安 2.0 上路後，大量年輕首購族爭先進場買房，依據金融聯合徵信中心資料顯示，今 (2025) 年上半年 40 歲以下的年輕房貸族申貸件數為 3 萬 8,791 件，占全台申貸總件數 7 萬 5,395 件的 51.5%，比例也創近 10 年的同期新高，顯見年輕首購族已然成為當前房市舉足輕重的一股力量。

新青安助攻 全台40歲以下年輕房貸族占比改寫10年新高。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，但在政府政策的支持下，年輕首購族受影響程度相對有限，尤其隨著行政院鬆綁「新青安」政策，預計將會再吸引一批首購族進場。

莊思敏表示，自 2024 年下半年以來，銀行房貸核貸愈發嚴格，再搭配史上最嚴第七波信用管制措施，導致投資客與置產族大量退場；至於換屋族，雖可透過簽署切結書來突破限貸，但部分銀行考慮到追蹤切結案件還需要額外的行政成本，所以在實務上仍傾向採取「一刀切」做法，也讓換屋族的申貸難度明顯提高。相較之下，首購族受影響較少，又有新青安 2.0 可供善用，加上許多年輕人正值成家立業階段，剛性需求強烈，因此推升了年輕族群在房貸市場中的占比。

莊思敏並指出，行政院已於 9 月 4 日拍板，將「新青安」排除在《銀行法》第 72 條之 2 不動產放款比率限制之外，並回溯自 9 月 1 日起適用，此舉不僅再次體現政府支持首購自住青年購屋的立場，也意味著銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款難」問題有望獲得緩解。隨著年底傳統購屋旺季將至，預期將會有更多年輕首購族出籠，房市亦可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在 1,200 至 1,500 萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅，更將有望成為市場上的熱門標的。