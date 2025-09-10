以色列揭露襲擊卡達詳情：籌劃數月、出動15架戰機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-10 08:20

‌



以色列總理辦公室周二（9 日）發表聲明，稱當日針對在卡達首都杜哈的哈瑪斯領導人的行動，完全是以色列的獨立行動，以色列承擔全部責任。

杜哈北部的卡塔拉地區周二發生爆炸事件。（圖：央視）

杜哈北部的卡塔拉地區周二發生爆炸事件。爆炸發生後，以色列國防軍與以色列國家安全總局（辛貝特）發表聯合聲明，證實其對哈瑪斯高層發動精確打擊。

‌



上述聲明稱，多年來，這些哈瑪斯高層一直主導運作，直接對 2023 年 10 月 7 日針對以色列的襲擊負責，並持續策劃、指揮針對以色列的作戰。

以色列說，在襲擊行動前，以軍採取了多項措施，減少對平民的傷害，包括使用精確彈藥和額外情報支援。

消息人士透露，以軍襲擊瞄準了哈瑪斯高階領導人哈利勒 · 哈亞在杜哈的辦公室。襲擊發生時，哈瑪斯高層正在舉行會議，討論美國總統川普提出的停火提案。

據以色列媒體報導，當天出席會議的哈馬斯領導人包括哈利勒 · 哈亞、加齊 · 哈馬德、哈立德 · 邁沙阿勒、扎希爾 · 賈布林。

據一位以色列高階官員告訴以色列第 12 頻道，川普批准了以色列在卡達針對哈瑪斯高層的襲擊。

據以色列軍方媒體披露，以色列針對哈瑪斯高層的襲擊行動已「籌劃數月」，近期因以色列「認定哈瑪斯在停火談判中態度強硬」，決定加快戰鬥部署。以軍每周召開作戰準備會議，確保情報機關與作戰單位全面協調。