search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 譁裕(3419)8月營收1.48億元年增率高達52.23％

鉅亨網新聞中心


譁裕(3419-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.48億元，年增率52.23%，月增率-8.2%。

今年1-8月累計營收為11.93億元，累計年增率24.38%。

最新價為13.2元，近5日股價上漲3.53%，相關通信網路上漲1.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+181 張
  • 外資買賣超：+149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.48億 52% -8%
25/7 1.61億 21% -4%
25/6 1.67億 27% 4%
25/5 1.60億 4% 12%
25/4 1.44億 25% -14%
25/3 1.67億 14% 60%

譁裕(3419-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收譁裕

相關行情

台股首頁我要存股
譁裕13.2+0.38%
美元/台幣30.380-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
譁裕

94.44%

勝率

延伸閱讀



Empty