營收速報 - 譁裕(3419)8月營收1.48億元年增率高達52.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為11.93億元，累計年增率24.38%。
最新價為13.2元，近5日股價上漲3.53%，相關通信網路上漲1.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+181 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.48億
|52%
|-8%
|25/7
|1.61億
|21%
|-4%
|25/6
|1.67億
|27%
|4%
|25/5
|1.60億
|4%
|12%
|25/4
|1.44億
|25%
|-14%
|25/3
|1.67億
|14%
|60%
譁裕(3419-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
