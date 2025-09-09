search icon



營收速報 - 華冠(8101)8月營收6,525萬元年增率高達471.98％

鉅亨網新聞中心


華冠(8101-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣6,525萬元，年增率471.98%，月增率92.24%。

今年1-8月累計營收為2.84億元，累計年增率393.59%。

最新價為13.8元，近5日股價下跌-1.44%，相關通信網路上漲2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 6,525萬 472% 92%
25/7 3,394萬 819% -9%
25/6 3,730萬 623% 12%
25/5 3,334萬 351% -13%
25/4 3,835萬 1587% 55%
25/3 2,481萬 254% 7%

華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收華冠

