營收速報 - 華冠(8101)8月營收6,525萬元年增率高達471.98％
今年1-8月累計營收為2.84億元，累計年增率393.59%。
最新價為13.8元，近5日股價下跌-1.44%，相關通信網路上漲2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|6,525萬
|472%
|92%
|25/7
|3,394萬
|819%
|-9%
|25/6
|3,730萬
|623%
|12%
|25/5
|3,334萬
|351%
|-13%
|25/4
|3,835萬
|1587%
|55%
|25/3
|2,481萬
|254%
|7%
華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
