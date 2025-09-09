ICAO 23日於加國登場 交通部：讓國際民航體系了解台灣參與重要性

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 20:54

國際民航組織 (ICAO) 大會將於本 (9) 月 23 日起在加拿大蒙特婁召開，今年 ICAO 以「安全天空 永續未來」為主軸，將與利益關係者合作，建立更具韌性、可持續性和包容性的國際民用航空系統。交通部次長林國顯今 (9) 日表示，即便未獲邀請，政府也將派出「ICAO 行動團」赴加國，向各國代表團闡述台灣立場，讓國際了解台灣參與的重要性。

交通部常務次長林國顯。(圖:交通部提供)

交通部表示，為展現台灣參與 ICAO 決心，並掌握重要民航議題發展，今年仍將由民航局組團前往加拿大，籲請各國及民航相關國際組織支持我專業、有意義參與 ICAO，並把握機會與其進行雙邊會談、感謝其長期支持與協助、尋求與其民航技術合作、交流機會等。

交通部表示，ICAO 以連結全世界、建構安全、永續之全球民用航空體系為願景，並致力發展民航政策標準，由我國民航局管轄的台北飛航情報區，負責龐大的空中交通流量，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，為 ICAO 全球 300 多個飛航情報區不可或缺的一部分，也維繫亞太區域航空安全的關鍵角色。

林國顯強調，作為國際民航社群的重要利益關係者，台灣克盡維護飛安職責，盡力符合 ICAO 標準及建議措施，也積極扮演亞太區飛航流量管理樞紐的角色，有效提升飛航服務效率與安全，為區域空運發展帶來助益，呼籲 ICAO 應讓台灣參與，使台灣得以持續以國際民航社群「優等生」身分，對國際民航社群做出貢獻。