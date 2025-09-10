營收速報 - 2025年9月10日台股大型公司8月營收一覽（新增56家）
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2025年9月10日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計141家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|256.38億
|172.3%
|遠雄-建材營造業
|60.91億
|111.0%
|緯創-電腦及週邊設備業
|1,726.43億
|92.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|60.91億
|395.8%
|神隆-生技醫療業
|3.45億
|72.8%
|台汽電-油電燃氣業
|5.16億
|30.8%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達141家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有29家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|18家
|大於50億
|>= 0%
|45家
|大於50億
|< 0%
|49家
|大於50億
|<= -20%
|29家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|矽統-半導體業
|2.83億
|1204.9%
|康和證-金融保險業
|8.65億
|190.0%
|智邦-通信網路業
|256.38億
|172.3%
|南亞科-半導體業
|67.63億
|141.3%
|遠雄-建材營造業
|60.91億
|111.0%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|60.91億
|395.8%
|宏達電-通信網路業
|2.67億
|80.9%
|神隆-生技醫療業
|3.45億
|72.8%
|聯合再生-光電業
|2.81億
|57.9%
|康和證-金融保險業
|8.65億
|49.5%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
