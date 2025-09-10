營收速報 - 2025年9月10日台股大型公司8月營收一覽（新增56家）

本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月10日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計141家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

‌



8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達141家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有29家。