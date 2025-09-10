search icon



營收速報 - 2025年9月10日台股大型公司8月營收一覽（新增56家）

鉅亨網新聞中心


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月10日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計141家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 256.38億 172.3%
遠雄-建材營造業 60.91億 111.0%
緯創-電腦及週邊設備業 1,726.43億 92.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
神隆-生技醫療業 3.45億 72.8%
台汽電-油電燃氣業 5.16億 30.8%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達141家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有29家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 18家
大於50億 >= 0% 45家
大於50億 < 0% 49家
大於50億 <= -20% 29家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 2.83億 1204.9%
康和證-金融保險業 8.65億 190.0%
智邦-通信網路業 256.38億 172.3%
南亞科-半導體業 67.63億 141.3%
遠雄-建材營造業 60.91億 111.0%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
宏達電-通信網路業 2.67億 80.9%
神隆-生技醫療業 3.45億 72.8%
聯合再生-光電業 2.81億 57.9%
康和證-金融保險業 8.65億 49.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

