愛普新一代PSRAM獲驗證 年底開始量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-09 20:04

‌



愛普 *(6531-TW) 今 (9) 日宣布，新一代 PSRAM ApSRAMTM (Attached-pSRAM) 已通過客戶平台驗證，預計將於年底開始量產。ApSRAMTM 為愛普科技虛擬靜態隨機存取記憶體 (PSRAM) 再進階版本，採用全新架構設計，專為邊緣運算與物聯網應用打造，提供低功耗、低延遲的高效能記憶體方案。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

愛普指出，ApSRAMTM 採用更直覺的控制介面，無需複雜的訊號校正程序，即能有效支援更高頻寬的需求。相較於現行的 PSRAM，ApSRAMTM 的頻寬提升達四倍，動態功耗減少至原來的五分之一。特別適用於重視電池續航的穿戴式裝置與邊緣運算應用，滿足新世代智慧終端對低功耗與即時資料交換的雙重需求。

‌



此外，ApSRAMTM 支援記憶體容量升級，SoC 可在不更改設計的情況下，依應用需求彈性擴充容量。產品容量涵蓋從 128Mb 到 2Gb，I/O 電壓支援 0.6V 至 1.1V，滿足各種邏輯製程需求，簡化系統設計。

愛普首款 ApSRAMTM 已進入產品送樣階段，預計於年底量產，後續將陸續推出更多容量選項，滿足多元應用與市場需求。

愛普副總經理薛澤源表示，當記憶體產品擺脫標準化的限制後，事實上能開展出更多創新可能。ApSRAMTM 即是在這樣的思維下誕生的一大突破。未來，ApSRAMTM 將成為物聯網、穿戴裝置、邊緣運算等新世代應用的理想選擇。