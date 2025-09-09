search icon



ETF過熱？貝萊德說「還早」2030年全球ETF翻倍成長至30兆美元 主動式ETF將佔4兆

鉅亨網記者張韶雯 台北


全球最大 ETF 發行公司貝萊德 iShares 積極開發本地市場，貝萊德 iShares 股票產品策略亞太區主管吳宇熙今（9）日指出，全球經濟正面臨多項結構性轉變與宏觀挑戰，反而為 ETF 市場創造了更多機會。他預估，全球 ETF 市場規模將在 2030 年達到 30 兆美元，較目前的近 15 兆美元翻倍成長，亞太地區更是增長最快的區域，過去十年成長率高達十倍，同時主動型 ETF 市場規模將在 2030 年達到 4 兆美元。

cover image of news article
怕ETF過熱？貝萊德說「還早」2030年全球ETF翻倍成長至30兆美元 主動式ETF將佔4兆。（鉅亨網記者張韶雯攝）

吳宇熙表示，ETF 市場的快速擴張，來自於投資者行為與產品設計的演進。現今投資人不再僅以被動或主動型區分 ETF，而是更靈活地運用 ETF 捕捉特定產業、主題或因子型投資機會。例如，AI 產業的爆發與人口老化趨勢，皆成為推動主題型 ETF 需求的「兆級趨勢」。此外，ETF 也成為進入新興市場的重要工具，尤其在印度等地，ETF 提供了簡便且透明的投資管道。


地緣政治與供應鏈重組亦深刻影響 ETF 資金流向。吳宇熙指出，美國政策鼓勵產業鏈回流本土，推動工業部門發展，軍工產業因此成為資金流入焦點。全球供應鏈則逐步轉移至印度，使其成為中長期具潛力的市場。這些變化不僅改變了產業結構，也重塑了 ETF 的投資主題。

債券 ETF 的普及則改變了傳統債券市場的投資方式。吳宇熙認為，債券 ETF 提供更高的透明度與流動性，讓個人與機構投資者能更有效率地參與市場。即使在降息預期下，股票 ETF 仍吸引大量資金流入，而債券 ETF 則成為資金暫時停泊的工具，特別是短天期美國國債，投資人視其為現金部位，等待更佳進場時機。

此外，值得注意的是，新興資產類別的制度化也是 ETF 市場的重要推力。吳宇熙提到，實體比特幣以太幣 ETF 的出現，代表投資人對數位資產的需求日益增加，並尋求受監管的投資管道。透過 ETF 投資加密資產，不僅能降低交易所與託管風險，也能享有更高的安全性與透明度。穩定幣的發展與相關法案的推動，預期將進一步刺激區塊鏈技術與以太幣的需求。

主動型 ETF 的崛起則是另一項重要趨勢。自 2019 年美國證券交易委員會通過 ETF 法規後，主動型 ETF 快速成長，台灣市場也開始開放相關產品。吳宇熙預估，主動型 ETF 市場規模將在 2030 年達到 4 兆美元。這類產品結合主動投資策略與 ETF 的流動性與透明度，成為投資人追求超額報酬的新選擇。

ETF主動式ETF台股貝萊德iShares

