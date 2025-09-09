由田正式加入3D IC先進封裝製造聯盟 看旺半導體設備市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 18:55

半導體檢測設備商由田 (3455-TW) 今 (9) 日在宣布成立的 3D IC 先進封裝製造聯盟中正式亮相，3D IC 先進封裝製造聯盟主要在串聯產業合作、強化供應鏈韌性、協助導入現有標準、並加速技術升級與商轉。

由田總經理張文杰。(鉅亨網記者張欽發攝)

‌



由田今天也公布 8 月營收 1.69 億元，爲今年新高，月增 2.11%，年增 8.58，累計 1~8 月營收 10.73 億，相較去年同期成長 5.47%，由田定調今年為半導體營收元年，預計半導體營收將達公司營收占比近 5 成，首度超越載板、顯示器等原重大營收來源，正式轉型為半導體檢測設備商。

由田指出，由田在半導體布局有成，近年推出多項設備，可對應多段製程，其中黃光段檢測之螢光設備具專利利基，目前已具數十台銷售實績，且多為亞洲一線封測廠，有效進行各式光阻殘留檢測、協助提高產品製程良率 ; 更將技術由晶圓級延伸至面板級，今年首度銷售兩岸第一台面板級封裝 (FOPLP) 檢測設備，近期市場走勢可見 FOPLP 將成未來高階封裝趨勢之一。

另隨 RDL 層數不斷增加、異質整合技術提升、CoWoS、InFO、SoIC、FOPLP、CoPoS、CoWoP 等各式新技術方興未艾，預計半導體產業將持續榮景，由田在此榮景下將加速半導體產品之研發、並與客戶強化合作，近期更拿下多項標誌性訂單，取得重要合作夥伴，明年半導體營收持續看旺。

由田指出，展望 2025 年，全球半導體市場規模預計達 5,000 億美元，年成長率超過 8%，AI 革命將推動高效能運算晶片需求激增 11.2%，市場總值達 7,010 億美元，美國政府計畫提升本土產能等，都將刺激台灣設備供應鏈的成長。由田積極因應地緣政治風險，強化供應鏈韌性，平鎮及中國新廠已開出產能，有效縮短設備交期，並可高度客製化需求。