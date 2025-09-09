營收速報 - 逸達(6576)8月營收1.42億元年增率高達640.76％
今年1-8月累計營收為3.73億元，累計年增率47.39%。
最新價為83.6元，近5日股價上漲8.49%，相關生技醫療股價指數上漲3.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+382 張
- 外資買賣超：+382 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.42億
|641%
|1502%
|25/7
|885萬
|-75%
|-77%
|25/6
|3,887萬
|22%
|179%
|25/5
|1,395萬
|11%
|-76%
|25/4
|5,883萬
|18%
|107%
|25/3
|2,838萬
|-33%
|-60%
逸達(6576-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
