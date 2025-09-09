search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 逸達(6576)8月營收1.42億元年增率高達640.76％

鉅亨網新聞中心


逸達(6576-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.42億元，年增率640.76%，月增率1501.63%。

今年1-8月累計營收為3.73億元，累計年增率47.39%。

最新價為83.6元，近5日股價上漲8.49%，相關生技醫療股價指數上漲3.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+382 張
  • 外資買賣超：+382 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.42億 641% 1502%
25/7 885萬 -75% -77%
25/6 3,887萬 22% 179%
25/5 1,395萬 11% -76%
25/4 5,883萬 18% 107%
25/3 2,838萬 -33% -60%

逸達(6576-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收逸達

相關行情

台股首頁我要存股
逸達83.6-0.83%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty