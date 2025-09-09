search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 洋基工程(6691)8月營收16.85億元年增率高達51.85％

鉅亨網新聞中心


洋基工程(6691-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣16.85億元，年增率51.85%，月增率-1.97%。

今年1-8月累計營收為132.33億元，累計年增率57.74%。

最新價為486.5元，近5日股價上漲0.41%，相關其他電子上漲1.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-884 張
  • 外資買賣超：-816 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 16.85億 52% -2%
25/7 17.19億 57% -17%
25/6 20.63億 79% -2%
25/5 21.03億 60% 23%
25/4 17.15億 79% 30%
25/3 13.20億 39% 0%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收洋基工程

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty