營收速報 - 洋基工程(6691)8月營收16.85億元年增率高達51.85％
今年1-8月累計營收為132.33億元，累計年增率57.74%。
最新價為486.5元，近5日股價上漲0.41%，相關其他電子上漲1.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-884 張
- 外資買賣超：-816 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|16.85億
|52%
|-2%
|25/7
|17.19億
|57%
|-17%
|25/6
|20.63億
|79%
|-2%
|25/5
|21.03億
|60%
|23%
|25/4
|17.15億
|79%
|30%
|25/3
|13.20億
|39%
|0%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
