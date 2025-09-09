鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 18:22

台北股市今 (9) 日在台積電 (2330-TW) 股價攻上歷史高檔 1200 元帶動下，PCB 族群撐起半邊天，大盤強漲 307.8 點作收，收盤指數報 24855.18 點，成交值 4927.74 億元。三大法人合計買超 386.69 億元。外資並合計砸 234.47 億元買超台積電及鴻海 (2317-TW) 兩檔個股。

三大法人買超386億元 外資砸234億元大買台積電及鴻海。(鉅亨網記者張欽發攝)

人外資對台積電及鴻海今天買超力道加大，台積電今獲外資買超 13808 張，砸下 165.36 億元，而鴻海今天獲外資買超 33473 張，砸下 69.11 億元，外資對這兩檔個股合計砸 234.47 億元。

台北股市現貨市場 9 日外資買超 356.54 億元，投信賣超 16.4 億元 ，自營商買超 46.55 億元，在期貨市場，今天期貨市場外資交易口數淨額爲多單 1515 口，未平倉口數淨額縮減爲 18792 口。

今天外資買超張較多的個股爲，寶成、鴻海、東元、台積電、台泥、華南金、南亞科、宏達電、第一金、京元電子；賣超張較多的個股爲，台玻、凱基金、南亞、友達、尖點、中鼎、精成科、事欣科、中環、華泰。

今天投信買超張較多的個股爲，金像電、京元電子、日月光投控、光寶科、台達電、漢翔、鴻海、偉詮電、海悅；賣超張較多的個股爲，神達、聯電、南電、中信金、欣興、美律、長榮航、南亞、凱基金、正新。

今自營商買超張較多的個股爲，京城銀、台積電；賣超張較多的個股爲，台玻、永豐金、華邦電、華南金、京元電子、大成鋼、聯電、宏達電、凱基金、元大金。

台北股市集中市場加權股價指數在今天盤中並以 24880.07 點改寫歷史新高。