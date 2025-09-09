鉅亨研報 2025-09-09 20:53

近期台股盤勢風起雲湧，一波強勁的資金熱潮正悄然湧向記憶體概念股，其上漲速度之快，不僅震驚市場，更牽動著全球供應鏈的變化。究竟是什麼力量推動著記憶體市場再度沸騰？在瞬息萬變的全球局勢下，台股又將從中孕育出哪些新的投資機會？讓我們一同深入剖析這波趨勢背後的動機與潛力。

【趨勢觀點】記憶體股價狂飆！台股資金新熱點，下一個兆元產業是它？(圖:shutterstock)

過去一段時間，DDR4 的報價出現了顯著的垂直上揚走勢。這波漲勢絕非偶然，而是供需兩端產生了明確變化的結果。雖然三星、海力士和美光等記憶體巨頭正將重心轉向 DDR5 的生產，但市場上大量消費性及工業性產品，因規格不相容，仍持續依賴 DDR4 記憶體。在主要供應商減少 DDR4 產能，而市場需求仍旺盛的情況下，DDR4 的價格自然水漲船高。

更重要的是，這波趨勢看來並非短期現象

二、華邦電、南亞科引領風騷，資金流向揭示新焦點？

在這波記憶體熱潮中，台廠表現格外亮眼。特別是記憶體上游的指標股，如華邦電和南亞科，正受到市場的高度關注。華邦電的股價走勢呈現「一底比一高」的格局，並且已經突破新高，展現出強勁的上升動能。這也預示在主力積極佈局下，這些個股有望帶動記憶體族群的整體上漲。

三、航運、光通訊接棒？全球局勢下的新機會！