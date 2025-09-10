〈陸股盤後〉市場不甩中國8月CPI下降0.4% 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-10 16:29

中國股市三大指數周三（10 日）收盤同步走高，中國 8 月消費者物價指數（CPI）下降 0.4%，為三個月以來首見，8 月生產者物價指數（PPI）連續第 35 個月處於負數，但降幅縮小。

市場不甩中國8月CPI下降0.4%，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 0.13% 報 3,812.22 點，深證成指漲 0.38% 報 12,557.68 點，創業板指漲 1.27% 報 2,904.27 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.0042 兆元。

有色、煤炭、電力、鋼鐵、化工類股走低，旅遊餐飲、石油、媒體、房地產、零售族群拉升，CPO、算力、衛星網路概念股活躍。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，8 月 CPI 較一年前下滑 0.4%，降幅大於經濟學家原估的 0.2%。

國家統計局表示，8 月 CPI 由平轉降，主要是上年同期對比基數走高疊加本月食品價格漲幅低於季節性水準所致。

中國 8 月核心 CPI 與一年前相比，升幅連續第 4 個月擴大。

國家統計局說，隨著擴內需促消費政策持續顯效，8 月核心 CPI 核心 CPI 年升 0.9%，漲幅比上月擴大 0.1 個百分點。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam) 表示，由於房價下跌和政府補貼效應減弱，CPI 前景依然脆弱，核心 CPI 回升幅度比預期差。

8 月 PPI 較去年同期下降 2.9%，降幅比上月縮小 0.7 個百分點，為今年 3 月以來首次收窄。