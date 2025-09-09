search icon



營收速報 - 昇益(5455)8月營收462萬元年增率高達2383.87％

鉅亨網新聞中心


昇益(5455-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣462萬元，年增率2383.87%，月增率2245.18%。

今年1-8月累計營收為20.31億元，累計年增率61.32%。

最新價為30.55元，近5日股價上漲1.83%，相關建材營造股價指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 462萬 2384% 2245%
25/7 20萬 6% 1%
25/6 20萬 5% -99%
25/5 3,415萬 18161% -98%
25/4 17.04億 916239% 8261%
25/3 2,039萬 296% 17%

昇益(5455-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

