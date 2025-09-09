search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 倚強科(3219)8月營收2.07億元年增率高達111.43％

鉅亨網新聞中心


倚強科(3219-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣2.07億元，年增率111.43%，月增率0.19%。

今年1-8月累計營收為12.31億元，累計年增率47.67%。

最新價為99.8元，近5日股價下跌-0.5%，相關其他電子類指數上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+35 張
  • 外資買賣超：+20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 2.07億 111% 0%
25/7 2.06億 23% 10%
25/6 1.88億 12% 10%
25/5 1.71億 9% -4%
25/4 1.78億 68% 32%
25/3 1.35億 97% 65%

倚強科(3219-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化機械相關設備之設計、製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收倚強科

相關行情

台股首頁我要存股
倚強科99.8+0.30%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty