營收速報 - 倚強科(3219)8月營收2.07億元年增率高達111.43％
今年1-8月累計營收為12.31億元，累計年增率47.67%。
最新價為99.8元，近5日股價下跌-0.5%，相關其他電子類指數上漲1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+35 張
- 外資買賣超：+20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|2.07億
|111%
|0%
|25/7
|2.06億
|23%
|10%
|25/6
|1.88億
|12%
|10%
|25/5
|1.71億
|9%
|-4%
|25/4
|1.78億
|68%
|32%
|25/3
|1.35億
|97%
|65%
倚強科(3219-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化機械相關設備之設計、製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
