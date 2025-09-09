營收速報 - 國票金(2889)8月營收8.94億元年增率高達46.07％
今年1-8月累計營收為50.92億元，累計年增率-9.94%。
最新價為15.2元，近5日股價下跌-1.62%，相關金融保險上漲1.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2656 張
- 外資買賣超：-2676 張
- 投信買賣超：-11 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|8.94億
|46%
|-7%
|25/7
|9.57億
|9%
|15%
|25/6
|8.30億
|-8%
|30%
|25/5
|6.41億
|-4%
|1495%
|25/4
|4,016萬
|-93%
|-92%
|25/3
|5.18億
|-22%
|-15%
國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
