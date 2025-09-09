search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 國票金(2889)8月營收8.94億元年增率高達46.07％

鉅亨網新聞中心


國票金(2889-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣8.94億元，年增率46.07%，月增率-6.65%。

今年1-8月累計營收為50.92億元，累計年增率-9.94%。

最新價為15.2元，近5日股價下跌-1.62%，相關金融保險上漲1.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2656 張
  • 外資買賣超：-2676 張
  • 投信買賣超：-11 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 8.94億 46% -7%
25/7 9.57億 9% 15%
25/6 8.30億 -8% 30%
25/5 6.41億 -4% 1495%
25/4 4,016萬 -93% -92%
25/3 5.18億 -22% -15%

國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收國票金

相關行情

台股首頁我要存股
國票金15.2+0.33%
美元/台幣30.380-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

中強短弱
國票金

70.59%

勝率

#穩定獲利股

中強短弱
國票金

70.59%

勝率

延伸閱讀



Empty