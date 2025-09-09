search icon



鉅亨速報

營收速報 - 立萬利(3054)8月營收2,119萬元年增率高達186.52％

鉅亨網新聞中心


立萬利(3054-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣2,119萬元，年增率186.52%，月增率15.38%。

今年1-8月累計營收為8,975萬元，累計年增率26.61%。

最新價為24.5元，近5日股價下跌-1.67%，相關食品工業上漲1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 2,119萬 187% 15%
25/7 1,837萬 256% -15%
25/6 2,150萬 250% 227%
25/5 657萬 -50% 71%
25/4 385萬 -6% -29%
25/3 543萬 -56% -20%

立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收立萬利

