營收速報 - 立萬利(3054)8月營收2,119萬元年增率高達186.52％
今年1-8月累計營收為8,975萬元，累計年增率26.61%。
最新價為24.5元，近5日股價下跌-1.67%，相關食品工業上漲1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|2,119萬
|187%
|15%
|25/7
|1,837萬
|256%
|-15%
|25/6
|2,150萬
|250%
|227%
|25/5
|657萬
|-50%
|71%
|25/4
|385萬
|-6%
|-29%
|25/3
|543萬
|-56%
|-20%
立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
