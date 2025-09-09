search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)8月營收5.65億元年增率高達37.93％

鉅亨網新聞中心


精確(3162-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣5.65億元，年增率37.93%，月增率-6.76%。

今年1-8月累計營收為49.04億元，累計年增率102.93%。

最新價為62.1元，近5日股價下跌-7.77%，相關電機機械股價指數上漲1.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1930 張
  • 外資買賣超：-1985 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+55 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 5.65億 38% -7%
25/7 6.06億 66% 7%
25/6 5.66億 59% -11%
25/5 6.39億 102% -7%
25/4 6.89億 147% 8%
25/3 6.38億 129% 1%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收精確

相關行情

台股首頁我要存股
精確62.1+2.64%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty