營收速報 - 精確(3162)8月營收5.65億元年增率高達37.93％
今年1-8月累計營收為49.04億元，累計年增率102.93%。
最新價為62.1元，近5日股價下跌-7.77%，相關電機機械股價指數上漲1.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1930 張
- 外資買賣超：-1985 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+55 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|5.65億
|38%
|-7%
|25/7
|6.06億
|66%
|7%
|25/6
|5.66億
|59%
|-11%
|25/5
|6.39億
|102%
|-7%
|25/4
|6.89億
|147%
|8%
|25/3
|6.38億
|129%
|1%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
