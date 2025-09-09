營收速報 - 金耘國際(4950)8月營收7,755萬元年增率高達86070％
今年1-8月累計營收為6.90億元，累計年增率7398.88%。
最新價為11元，近5日股價下跌-7.95%，相關鋼鐵股價指數上漲0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|7,755萬
|86070%
|-7%
|25/7
|8,360萬
|9077%
|-2%
|25/6
|8,549萬
|4068%
|-13%
|25/5
|9,774萬
|28066%
|-4%
|25/4
|1.02億
|1689%
|19%
|25/3
|8,534萬
|0%
|8%
金耘國際(4950-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不鏽鋼製品之加工與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
