鉅亨速報

營收速報 - 金耘國際(4950)8月營收7,755萬元年增率高達86070％

鉅亨網新聞中心


金耘國際(4950-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣7,755萬元，年增率86070%，月增率-7.24%。

今年1-8月累計營收為6.90億元，累計年增率7398.88%。

最新價為11元，近5日股價下跌-7.95%，相關鋼鐵股價指數上漲0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 7,755萬 86070% -7%
25/7 8,360萬 9077% -2%
25/6 8,549萬 4068% -13%
25/5 9,774萬 28066% -4%
25/4 1.02億 1689% 19%
25/3 8,534萬 0% 8%

金耘國際(4950-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不鏽鋼製品之加工與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

