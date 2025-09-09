search icon



營收速報 - 環科(2413)8月營收3.23億元年增率高達49.89％

鉅亨網新聞中心


環科(2413-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.23億元，年增率49.89%，月增率8.63%。

今年1-8月累計營收為21.84億元，累計年增率7.27%。

最新價為19.9元，近5日股價上漲0.52%，相關零組件業上漲2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+78 張
  • 外資買賣超：+77 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.23億 50% 9%
25/7 2.98億 6% 20%
25/6 2.49億 9% 8%
25/5 2.31億 -5% -14%
25/4 2.67億 18% -1%
25/3 2.70億 -1% -1%

環科(2413-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電磁零件、交換式電源供應器。資訊通訊產品。其他電子零組件之製造加工及內外銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

環科

環科19.9
美元/台幣30.380-0.47%

