營收速報 - 環科(2413)8月營收3.23億元年增率高達49.89％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為21.84億元，累計年增率7.27%。
最新價為19.9元，近5日股價上漲0.52%，相關零組件業上漲2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+78 張
- 外資買賣超：+77 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.23億
|50%
|9%
|25/7
|2.98億
|6%
|20%
|25/6
|2.49億
|9%
|8%
|25/5
|2.31億
|-5%
|-14%
|25/4
|2.67億
|18%
|-1%
|25/3
|2.70億
|-1%
|-1%
環科(2413-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電磁零件、交換式電源供應器。資訊通訊產品。其他電子零組件之製造加工及內外銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 光寶科(2301)8月營收156.49億元年增率高達29.82％
- 營收速報 - 富喬(1815)8月營收5.09億元年增率高達32.5％
- 營收速報 - 億泰(1616)8月營收4.76億元年增率高達33.94％
- 濾能8月營收創31個月新高 下半年營運逐季增
下一篇