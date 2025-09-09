營收速報 - 億泰(1616)8月營收4.76億元年增率高達33.94％
今年1-8月累計營收為35.27億元，累計年增率23.22%。
最新價為40元，近5日股價上漲4.59%，相關電器電纜上漲0.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3596 張
- 外資買賣超：+3623 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|4.76億
|34%
|-7%
|25/7
|5.12億
|44%
|18%
|25/6
|4.33億
|16%
|-14%
|25/5
|5.02億
|41%
|24%
|25/4
|4.05億
|1%
|-6%
|25/3
|4.30億
|27%
|6%
億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
