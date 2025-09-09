search icon



營收速報 - 億泰(1616)8月營收4.76億元年增率高達33.94％

鉅亨網新聞中心


億泰(1616-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣4.76億元，年增率33.94%，月增率-6.99%。

今年1-8月累計營收為35.27億元，累計年增率23.22%。

最新價為40元，近5日股價上漲4.59%，相關電器電纜上漲0.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3596 張
  • 外資買賣超：+3623 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 4.76億 34% -7%
25/7 5.12億 44% 18%
25/6 4.33億 16% -14%
25/5 5.02億 41% 24%
25/4 4.05億 1% -6%
25/3 4.30億 27% 6%

億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收億泰

相關行情

台股首頁我要存股
億泰40+3.23%
美元/台幣30.380-0.47%

