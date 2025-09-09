濾能8月營收創31個月新高 下半年營運逐季增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-09 16:43

濾能 (6823-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 6,513 萬元，月增 0.19%，年增 86.24%，累計前 8 月營收 3.93 億元，年增 37.64%；濾能指出，受惠先進製程擴產帶動高等級 AMC 濾網需求，加上南科新廠量產效率提升，帶動 8 月營收創下 31 個月來新高。

濾能看好，隨著國內外半導體大廠訂單持續增加，以及自有專利設計的新濾淨設備導入，下半年營運可望逐季增溫。

濾能自主研發的 AMC 濾網產品目前在 2 至 10 奈米的先進製程應用廣泛，由於半導體先進製程對於 AMC 濾網的潔淨度與穩定性要求極高，一旦獲得認可，將成為長期夥伴。

此外，濾能是國內少數「AMC 濾網與駐廠服務」的整合型供應商，預期逐步恢復的 AMC 濾網訂單動能，再搭配客戶建廠及先進製程量產的進度如期推展，下半年起月營收表現可望逐步回升至 2022 年水準。

展望後市，全球半導體製程邁入次世代，製程環境的潔淨度已成為決定晶片良率與效能的關鍵因素。濾能深耕 AMC(Airborne Molecular Contamination) 防治領域超過十年，憑藉在空氣淨化技術上的深厚積累，也預計在此次 SEMICON Taiwan 2025 展會展出完整解決方案。

濾能指出，公司打破傳統單點式過濾思維，透過核心的 GFT-SPR 反應單元過濾模組，並整合新風機組 (Make-Up Air Unit, MAU)、生產線天花板 (Fan Filter Unit, FFU) 到 TOOL 端的多階段過濾系統，實現從廠務端新風機組、生產線天花板至高階製程機台 (TOOL 端) 的無縫接軌，為客戶建構全廠無死角的超潔淨製程環境。

憑藉多年研發累積，濾能推出 GFT-SPR 技術與 AMC 全方位解決方案，以創新方式守護半導體與高科技製程的潔淨環境。該方案能有效去除空氣中的酸性、鹼性與有機分子污染物，並可依據不同製程需求提供客製化濾材組合與系統診斷服務。

