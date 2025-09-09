營收速報 - 富喬(1815)8月營收5.09億元年增率高達32.5％
今年1-8月累計營收為38.22億元，累計年增率49.29%。
最新價為67.1元，近5日股價下跌-12.1%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9998 張
- 外資買賣超：+10304 張
- 投信買賣超：+1448 張
- 自營商買賣超：-1754 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|5.09億
|33%
|0%
|25/7
|5.08億
|52%
|8%
|25/6
|4.71億
|23%
|-0%
|25/5
|4.73億
|25%
|-1%
|25/4
|4.79億
|50%
|-6%
|25/3
|5.12億
|76%
|31%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
