營收速報 - 富喬(1815)8月營收5.09億元年增率高達32.5％

鉅亨網新聞中心


富喬(1815-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣5.09億元，年增率32.5%，月增率0.18%。

今年1-8月累計營收為38.22億元，累計年增率49.29%。

最新價為67.1元，近5日股價下跌-12.1%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9998 張
  • 外資買賣超：+10304 張
  • 投信買賣超：+1448 張
  • 自營商買賣超：-1754 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 5.09億 33% 0%
25/7 5.08億 52% 8%
25/6 4.71億 23% -0%
25/5 4.73億 25% -1%
25/4 4.79億 50% -6%
25/3 5.12億 76% 31%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

富喬

