營收速報 - 光寶科(2301)8月營收156.49億元年增率高達29.82％

光寶科(2301-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣156.49億元，年增率29.82%，月增率13.3%。

今年1-8月累計營收為1,063.00億元，累計年增率22.21%。

最新價為140.5元，近5日股價上漲6.35%，相關電腦週邊上漲3.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1762 張
  • 外資買賣超：-4238 張
  • 投信買賣超：+5391 張
  • 自營商買賣超：+609 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 156.49億 30% 13%
25/7 138.12億 7% 1%
25/6 136.20億 16% 2%
25/5 133.95億 22% -0%
25/4 134.08億 27% 0%
25/3 133.53億 24% 22%

光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

光寶科

