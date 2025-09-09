營收速報 - 光寶科(2301)8月營收156.49億元年增率高達29.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為1,063.00億元，累計年增率22.21%。
最新價為140.5元，近5日股價上漲6.35%，相關電腦週邊上漲3.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1762 張
- 外資買賣超：-4238 張
- 投信買賣超：+5391 張
- 自營商買賣超：+609 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|156.49億
|30%
|13%
|25/7
|138.12億
|7%
|1%
|25/6
|136.20億
|16%
|2%
|25/5
|133.95億
|22%
|-0%
|25/4
|134.08億
|27%
|0%
|25/3
|133.53億
|24%
|22%
光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 億泰(1616)8月營收4.76億元年增率高達33.94％
- 濾能8月營收創31個月新高 下半年營運逐季增
- 【ETF懶人包】美股ETF新手必看！00924、00662、00830大比拼：選錯一檔恐錯失翻倍機會？
- 富邦媒「供應商ESG學苑」攜手逾百廠商 推動永續綠生活
下一篇