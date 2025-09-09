台灣大硬科技日聚焦「OP AI落地智慧」 林之晨看好雲端AI營收維持倍數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-09 17:15

‌



台灣大 (3045-TW) 今 (9) 日舉辦 2025 台灣大硬科技日，以「OP AI 落地智慧」為主題，聚焦企業在 AI 導入過程中的三大痛點，包括落地困難、應用零碎以及系統整合的壁壘。總經理林之晨看好台灣大的雲端 AI 相關營收，在未來 2 至 3 年維持倍數成長的步伐。

台灣大總經理林之晨(右)、企業服務事業商務長朱曉幸(中)、資訊長蔡祈岩(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林之晨表示，今年至今台灣大在雲端 AI 營收年增達 2 倍，主要來自訂閱型服務，以及長期可重複的收入，他並認為，AI 將成為台灣大新成長曲線，內部單位生產力將提升至少 1.5 倍，外部 AI 業務未來 2 至 3 年可維持倍數成長的步伐，成為公司長期獲利的驅動力。

企業服務事業商務長朱曉幸也補充，台灣大從去年到今年在雲端 AI 方面有很多斬獲，取得政府許多雲端 AI 相關標案，主要為「軟、硬、雲、網、地」的統包整合服務，預計年底驗收後，將在今年底至明年初看到貢獻。此外，政府與企業在資安相關的營收，今年也繳出年增 94% 的表現，同樣看好其未來成長動能。

林之晨進一步提到，台灣大今年預計投入 9.3 億元的研發支出，主要聚焦 AI 技術與應用，並與戰略夥伴共同研發，持續開發涵蓋語音、資安、團隊協作的 AI 產品，助力企業一站式導入、快速落地。

林之晨指出，生成式 AI 已從「模型軍備競賽」進到「落地實戰」階段，真正挑戰在於誰能將技術轉化為可衡量的成果。他說明，雖然 AI 外部知識豐富，但進到企業場域時，往往對內部語言與流程的理解有限，認為 AI 落地需深入企業語境。

因此今年的硬科技日以「OP AI 落地智慧」為主題，結合 On-Prem 地端部署與數據主權，以及 Over-Powered 支撐跨場域應用的高效能，並攜手生態圈夥伴 Open Possible 創造更多可能，同時展出 15 項跨場域的應用成果。