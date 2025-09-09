鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-09 14:20

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (9) 日宣布，攜手國際車用 Tier 1 大廠法雷奧（Valeo）共同開發業界領先的 Mini LED 車外矩陣顯示產品，並首度於德國 IAA MOBILITY 2025 展會中公開展示。此創新產品憑藉富采在 Mini LED 車外應用的卓越技術優勢，展現雙方強大的技術能量及市場拓展實力。

富采攜手國際Tier1車用大廠法雷奧 推高階Mini LED車外矩陣顯示亮相德國。(圖：富采提供)

富采此次發表的 Mini LED 車外矩陣顯示模組具備高亮度、高對比、高解析度、耐候性佳與節能等多項領先特性，能在各種複雜天候與環境條件下保持穩定高效運作。此模組應用於法雷奧車外高解析數位顯示系統 (digital signaling HD)，即使白天強光下仍可清晰顯示充電狀態、車輛資訊、或客製化內容以展現個性風格，帶來人車互動的新體驗、大幅提升道路行車安全。

法雷奧視覺系統事業部首席執行官 Maurizio Martinelli 表示，法雷奧正在重新定義汽車照明的規則，讓照明兼具智慧、安全與通信功能。這一創新成果為提升車輛周邊資訊交互提供了新解決方案，並期待深化與富采的合作，探索更多為道路使用者提升安全的解決方案。

富采新事業中心何孝恆副總經理表示，Mini LED 技術做為新一代車款的人車互動介面，有助於清晰傳達訊息、提升行人與用路人的安全，是未來車款的設計趨勢。富采與法雷奧將於德國慕尼黑 IAA Mobility 2025 車展首次共同發表，進一步確立雙方於車用智慧顯示領域的技術創新與產業領導地位。