鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-05 15:12

‌



台灣大 (3045-TW) 今 (5) 日宣布，與美國精準定位廠商 Swift Navigation 合作，結合電信網路與全台的定位基站，導入 Swift Navigation 的 Skylark 技術，推出純商用「精準定位服務」，加速產業 AI 升級和機器人發展，並深化 Telco+Tech 策略布局。

台灣大攜Swift Navigation推出純商用精準定位服務，加速產業AI升級。(圖：台灣大提供)

企業服務商務長朱曉幸表示，隨著物聯網、智慧城市、智慧駕駛與無人機等技術發展，傳統 GNSS(全球導航衛星系統) 提供的「公尺級」定位，已無法滿足高精度應用需求，而精準定位在車聯網與智慧交通應用需求提升，未來將成為發展智慧生活的關鍵基礎設施。

‌



台灣大導入 Swift Navigation 的 Skylark 技術，推出純商用「精準定位服務」(Precise Positioning Service)，該服務可達「公分級」的定位精度，可應用於自駕車、智慧交通、無人機監控、戶外機器人、精準物流與數位測繪等多元場域。

台灣大表示，目前 Skylark 已獲全球多家領先車廠、一級供應商、機器人公司、物聯網系統整合商及行動裝至製造商採用，全球有超過 1000 萬台配備 ADAS 的智慧車輛與裝置使用其技術。

朱曉幸指出，台灣大積極布局物聯網，尤其車聯網服務成長強勁，2025 年用戶數年增近 3 成。隨著精準定位商用推廣，企業高精度定位能可望進一步提升，促進自動駕駛、車隊管理及即時通訊等應用發展，加速車聯網與智慧交通生態系成熟。

為滿足市場多元需求，台灣大精準定位服務提供 3 種版本，對於 1 至 2 公分的高精度特定區域量測， Skylark Nx RTK 透過 Network RTK 技術，提供地形測繪、施工放樣及智慧農業等應用場景。