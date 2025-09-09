全家餐飲8月營收年增逾1成 創新高紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-09 16:37

連鎖餐飲業者全家餐飲 (7708-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收 2.51 億元，月增 5.22%，年增 13.82%，創單月新高紀錄，累計前 8 月合併營收 17.94 億元，年增 13.74%，

全家餐飲8月營收創新高紀錄。(鉅亨網資料照)

全家餐飲表示，8 月營收衝高主要受惠暑假旺季、父親節和七夕聚餐需求湧現，再加上品牌展店效益，其中，bb.q CHICKEN 瞄準父親節推出爸氣豪爽餐，千元不到的優惠價格，滿足 2-3 人小家庭聚餐需求，大戶屋推出夏日雙人套餐和當季水果飲料新品，IKIGAI 燒肉則推出盛夏雙響和四人限定套餐，均有效帶動來客和客單表現。

同時，全家餐飲 8 月於台南新光小北門皆新開出大戶屋和 IKIGAI 燒肉，挹注營收新動能。

展望後市，隨著各大百貨周年慶即將登場，加上 9 月的教師節連假和中秋節慶聚餐旺季到來，全家餐飲樂觀預期，帶動各品牌客流量並進一步推升業績可期，且年底前仍陸續有新展店計畫。