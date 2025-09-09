股市量價齊揚助攻 凱基金前8月賺145億元 EPS 0.83元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 18:51

凱基金控 (2883-TW) 今 (9) 日公布 8 月自結財務數據，單月稅後純益為 38.97 億元，今年前 8 月累計稅後純益 145.23 億元，每股稅後純益(EPS)0.83 元。凱基金表示，8 月受惠於市場預期美國聯準會降息的樂觀氛圍，激勵資本市場走揚，加上台股成交量能較前月放大，帶動金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務均有穩健貢獻。

股市量價齊揚助攻 凱基金前8月賺145億元EPS 0.83元。(圖:凱基金提供)

子公司方面，凱基人壽因台幣對美元匯率持續貶值，有利於累積外匯價格變動準備金並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，8 月稅後純益達到 15.69 億元；年度累計稅後純益 64.58 億元。此外，凱基人壽保單銷售亦展現穩健成長動能，新契約保費較去年同期成長超過 2 成。

‌



凱基銀行 8 月份稅後純益 6.5 億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩健挹注，整體存放規模延續成長力道，今年前 8 月累計稅後純益 47 億元。凱基證券把握台股延續漲勢與交投熱絡的契機，經紀、自營、承銷等業務同步提升，8 月份稅後純益 16.61 億元，年度累計稅後純益 67.83 億元。

中華開發資本投資部位評價增長，增添獲利動能，8 月稅後純益 4.21 億元，前 8 月累計稅後純益 3.41 億元。凱基投信則成功發行全台首檔多資產平衡型 ETF－凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金 (00980T-TW)，並於 8 月 15 日在櫃買中心掛牌上市，不僅以實際行動呼應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策方向，更展現創新產品研發與推動的實力與決心。