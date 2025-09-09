【專家觀點】惠民實業(6971)掛牌上櫃！台灣水資源守護者，如何打造循環經濟與永續未來？

‌



一、公司簡介：近 30 年深耕水資源的專業團隊

成立於 1997 年的惠民實業，以「嘉惠於民」為初心，逐步發展出全方位的水資源處理能力。如今在全台污水廠代操作市場市佔率第一，累積處理水量佔全國 21%，成為台灣環保水利工程的幕後英雄。