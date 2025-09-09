【專家觀點】惠民實業(6971)掛牌上櫃！台灣水資源守護者，如何打造循環經濟與永續未來？
每天打開水龍頭，你是否想過：這些珍貴的水資源從何而來？又是誰在背後默默守護，確保我們用水無虞？隨著永續議題抬頭，水資源處理與循環再利用的重要性愈發受到重視。而即將上櫃的 惠民實業 (6971-TW)，正是台灣水利與污水處理領域的關鍵角色。
一、公司簡介：近 30 年深耕水資源的專業團隊
成立於 1997 年的惠民實業，以「嘉惠於民」為初心，逐步發展出全方位的水資源處理能力。如今在全台污水廠代操作市場市佔率第一，累積處理水量佔全國 21%，成為台灣環保水利工程的幕後英雄。
二、核心服務：從水利工程到循環經濟
惠民的服務橫跨傳統與新興領域：
- 水利工程與污水處理：操作維護河川防潮閘門、抽水站及污水廠，全台已有 46 座廠站交由其管理。
- 再生水廠：參與台南仁德計畫，每日供應奇美實業 8,000 CMD 再生水，合約金額高達 10 億元。
- 海水淡化：承攬高雄緊急海淡機組，日供水量 1.2 萬噸，成長潛力龐大。
- 淨水場：服務範圍涵蓋鳳山、大寮、小港等地，供應 68 萬人口日常用水。
這些布局，讓惠民逐步邁向循環經濟的藍圖
