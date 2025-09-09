鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-09 18:18

當前正值夏季尾聲，美股投資者面臨勞動市場放緩、關稅政策不確定性，以及股市屢創新高引發的泡沫擔憂，高盛在本周發布的美國股票策略報告中，明確推薦了三大關鍵投資領域。

高盛預測：2025年底前美股三大主導領域

首先是另類資產管理股。分析師 David Kostin 表示，與銀行同業不同，這些公司的估值尚未完全恢復至選舉後的高點，因此具有吸引力。高盛預計，隨著資本市場活動和整體經濟的增長，加上對金融業放鬆管制的樂觀預期，這些股票將受益，目前股權發行量已年增 23%。

其次是高浮動利率債務公司的股票。分析師們觀察到，隨著未來潛在的降息，這些公司的資產負債表壓力有望減輕，從而提升盈利能力。

事實上，自 8 月初以來，一籃子擁有高浮動利率債務的股票 (GSXUHIFL) 已上漲 13%，與市場對聯準會較為溫和的預期同步。此外，這些股票預計還將受益於大而美法案，法案允許企業從稅款中扣除更多利息。

第三，高盛分析師對黃金採礦股持積極態度。他們引用了黃金價格近期強勁的漲勢，現貨黃金價格今年迄今已錄得 37% 的增幅。高盛的商品策略師進一步預測，由於央行和 ETF 的強勁需求，黃金價格在 2026 年前預計將再上漲 14%，這將同樣推動黃金採礦股上揚。