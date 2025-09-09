鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-09 14:55

‌



美國勞工統計局 (BLS) 周二 (9 日) 將公布勞動力市場數據的初步基準修正，經濟學家普遍預期此次修正將大幅下修就業人數。這項修正涵蓋截至 2025 年 3 月的 12 個月期間，預計將顯示全國新增就業人數比最初報告少了數十萬，估計可能減少約 80 萬個職位，或約 77.5 萬人。

經濟學家預期勞工統計局將大幅下修就業數據(圖:shutterstock)

此次下修意味著 2024 年平均每月就業成長實際可能僅為 10 萬人，遠低於先前報告的 16.5 萬人。近幾個月來，就業成長已顯著放緩，BLS 的最新數據顯示，從 6 月到 8 月，雇主平均每月僅增加 2.9 萬個工作崗位。

‌



此次修正的涵蓋期間，主要為前總統拜登執政的最後一年，並含川普第二任期的前 3 個月。

政府會定期修正就業數據，每月進行一次以納入企業延遲回覆調查的資訊。此外，每年還會依據「就業與工資季度普查」(QCEW) 的最新數據進行年度修正，QCEW 追蹤了美國 95% 以上工作崗位的就業和工資數據，其詳細程度使其能直接測量新開和關閉企業的就業變動。

去年的年度修正也曾大幅下修，顯示截至 2024 年 3 月的 12 個月內，雇主新增職位少了 81.8 萬個，月均成長從 24.2 萬降至 17.4 萬。該修正當時被視為勞動市場現裂縫的證據，並為聯準會 2024 年 9 月降息鋪路。

鑑於勞動市場近期表現疲軟，經濟學家現在預期聯準會將在其 9 月 17 日的會議上降息。市場預期本月降息可能性達 100%，部分分析師甚至認為 9 月 17 日實施 0.5 個百分點的大幅降息仍有可能性。

然而，9 月 11 日將公布的 8 月份消費者物價指數 (CPI) 將是關鍵。若 CPI 年增率高於預期 2.9%(上月 2.7%)，且遠超聯準會 2% 的目標，恐會打消大幅降息念頭。

此次報告也可能引發川普政府的關注。川普總統上月曾質疑每月就業報告的有效性，並在數據大幅下修後解僱了 BLS 局長。