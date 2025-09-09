營收速報 - 2025年9月9日台股中小型公司8月營收一覽（新增470家）
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2025年9月9日07:55，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計871家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|竟天-生技醫療業
|121萬
|3790.3%
|雋揚-建材營造業
|1.23億
|2455.2%
|雲象科技-生技醫療業
|6,385萬
|1328.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|竟天-生技醫療業
|121萬
|5381.8%
|雲象科技-生技醫療業
|6,385萬
|2720.2%
|尚茂-電子零組件業
|76萬
|1181.4%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達871家。其中營收年增大於 25％有170家，年增小於-20％有168家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|63家
|介於10～50億
|>= 0%
|106家
|介於10～50億
|< 0%
|121家
|介於10～50億
|<= -20%
|109家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|107家
|小於10億
|>= 0%
|159家
|小於10億
|< 0%
|145家
|小於10億
|<= -20%
|109家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|18.55億
|486766.9%
|竟天-生技醫療業
|121萬
|3790.3%
|雋揚-建材營造業
|1.23億
|2455.2%
|致和證-金融保險業
|2.81億
|1518.4%
|雲象科技-生技醫療業
|6,385萬
|1328.1%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|竟天-生技醫療業
|121萬
|5381.8%
|雲象科技-生技醫療業
|6,385萬
|2720.2%
|醣基-生技醫療業
|56萬
|1650.0%
|尚茂-電子零組件業
|76萬
|1181.4%
|天剛-資訊服務業
|25萬
|665.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
