search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年9月9日台股中小型公司8月營收一覽（新增470家）

鉅亨網新聞中心


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月9日07:55，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計871家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
竟天-生技醫療業 121萬 3790.3%
雋揚-建材營造業 1.23億 2455.2%
雲象科技-生技醫療業 6,385萬 1328.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
竟天-生技醫療業 121萬 5381.8%
雲象科技-生技醫療業 6,385萬 2720.2%
尚茂-電子零組件業 76萬 1181.4%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達871家。其中營收年增大於 25％有170家，年增小於-20％有168家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 63家
介於10～50億 >= 0% 106家
介於10～50億 < 0% 121家
介於10～50億 <= -20% 109家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 107家
小於10億 >= 0% 159家
小於10億 < 0% 145家
小於10億 <= -20% 109家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 18.55億 486766.9%
竟天-生技醫療業 121萬 3790.3%
雋揚-建材營造業 1.23億 2455.2%
致和證-金融保險業 2.81億 1518.4%
雲象科技-生技醫療業 6,385萬 1328.1%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
竟天-生技醫療業 121萬 5381.8%
雲象科技-生技醫療業 6,385萬 2720.2%
醣基-生技醫療業 56萬 1650.0%
尚茂-電子零組件業 76萬 1181.4%
天剛-資訊服務業 25萬 665.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收8月營收建材營造業皇普生技醫療業竟天

相關行情

台股首頁我要存股
雋揚29.3+0.69%
尚茂%
皇普29.7-2.78%
致和證13.9+0.00%
天剛43+0.23%
竟天20.95+9.40%
雲象科技37+11.6%
醣基39+1.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中弱短強
皇普

82.35%

勝率

#穩定獲利股

中弱短強
雋揚

75%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
雋揚

75%

勝率

延伸閱讀



Empty