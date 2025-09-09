美就業趨勢指數創2021年來新低 勞動市場惡化再添證據

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-09 00:45

美國經濟評議會（The Conference Board）就業趨勢指數 (ETI)8 月降至 106.41，創下 2021 年初以來新低，顯示美國就業市場持續惡化。

美國就業趨勢指數8月持續下滑，反映勞動市場仍在惡化。(圖:Reuters/TPG)

美國經濟評議會就業趨勢指數下降至 2021 年初以來新低。(圖: 財經 M 平方)

美國經濟評議會經濟學家 Mitchell Barnes 警告：「關稅壓力預期加劇，將推升通膨、抑制消費，進而限制經濟活動並打擊企業招聘意願。」

指數顯示，愈來愈多消費者認為工作「不好找」，同時，職缺數量減少、臨時工行業就業人數也同步下滑。Barnes 指出：「8 月各項組成指標的疲弱程度相當令人擔憂。」

這項數據呼應近期快速惡化的就業市場趨勢。勞工部上周公布，美國 8 月僅新增 2.2 萬個就業機會，雖然 7 月非農數據被小幅上修，但 6 月就業形勢更顯疲弱，6 月數據修正後為減少 1.3 萬人，這是 2020 年以來首次出現負成長。

面對就業市場惡化，儘管通膨隱憂仍存，市場普遍預期聯準會將在下周開啟今年首次降息。