Google再陷反壟斷風暴！PubMatic提告索賠數十億美元
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》報導，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 再度陷入反壟斷風波。廣告交易所 PubMatic Inc. 周一 (8 日) 在美國維吉尼亞州聯邦法院提起訴訟，指控 Google 非法壟斷廣告技術市場，並要求數十億美元賠償。這是繼 OpenX Technologies 上月提告後，另一家廣告交易平台向 Google 發起法律挑戰。
PubMatic 的訴訟緊隨今年 4 月一項重要裁決之後。當時維吉尼亞州一名聯邦法官裁定，Google 非法壟斷兩個核心市場：廣告交易平台 (Ad Exchanges) 及網站用於銷售廣告空間的工具(Ad Servers)。該案由美國司法部及多個州共同提起，法官並排定本月舉行另一場審理，將決定 Google 是否必須剝離部分廣告業務，以矯正其違法行為。
PubMatic 執行長 Rajeev Goel 在接受採訪時表示，先前裁決「意義重大，但並不完整」，因此公司提告不僅是為了金錢，更是為了確保線上廣告市場能公平運作。他批評 Google 多年間濫用壟斷優勢阻礙創新：「多年來無論我們如何努力創新，都有一道障礙擋在前方，那並非技術極限，而是 Google 的非法壟斷。每當我們調整或創新，Google 總能找到新方法操縱遊戲規則。」
文件顯示，Google 曾在 2011 年考慮收購 PubMatic，但最後選擇買下另一家廣告技術供應商 AdMeld。PubMatic 目前協助包括馬斯克的社群平台 X 在內的網站銷售廣告空間。
Google 面對的壓力正持續升高。除了 PubMatic，本案同一法院上月已受理 OpenX 的類似訴訟。另有由德州領銜的一組州政府對 Google 發起訴訟，同時多家網站出版商與廣告商也已分別提告，尋求因壟斷行為導致的損失賠償。這些案件目前集中於紐約審理，而 Google 已要求將 OpenX 案移送至紐約，但法官尚未裁定。
這些法律挑戰凸顯 Google 在數位廣告市場的主導地位正遭受前所未有的考驗。若法院最終裁定 Google 必須剝離廣告業務，將對其核心營收來源造成重大衝擊。
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人押注Fed降息並聚焦通膨數據
- 金價衝破3600美元大關 創歷史新高
- 調查：特斯拉8月美國市占首度跌破四成 創近8年新低
- 摺疊機缺席！蘋果發表會恐缺亮點 新款iPhone Air盼救市
下一篇