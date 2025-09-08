AI與減碳納入投資抵減放利多！產創條例新舊規定一次看 留意交貨期限有翻新 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-08 19:59

配合產創條例新增人工智慧及節能減碳投資項目，經濟部於 114 年 8 月 28 日公告公司投資相關產品或服務的抵減辦法草案，明定具體適用範圍及新申請要件，KPMG 將適用辦法修正前後重點差異進行列表整理如下，並詳述修正後五大重點及影響 ：

1. 縮限智慧機械適用範圍，聚焦高階智慧應用：

修正草案將智慧技術元素由 9 項縮減為 4 項，刪除巨量資料與 AI 元素並納入新設 AI 投資抵減要件，同時移除物聯網、精實管理與感測器元素。保留的機器人、數位化管理、虛實整合與積層製造元素則重新定義，技術門檻提高。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理吳佳芸指出，修正後辦法限縮智慧機械抵減範圍，常見如瑕疵測試、量測或分析設備若未具備高階元素，恐不再適用租稅優惠。

2. 新增人工智慧 (AI) 投資抵減之適用要件：

欲申請 AI 投資抵減，須具備「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」或「自然語言模型」之一。機器學習限非監督式或增強式學習，常見監督式演算法可能不符規定。深度學習限 CNN、DNN、RNN 類型，LLM 則需達十億參數門檻。

吳佳芸提醒企業，應事先確認技術規格是否符合抵減要件，避免因技術類型不符而喪失租稅優惠。

3. 新增節能減碳投資抵減之適用要件：

節能減碳分為「公用節能」與「製程改善」兩類。「公用節能」涵蓋七項高效能設備，須符合國家標準或主管機關公告基準。「製程改善」包含高效能製程設備與溫室氣體去除設備，節能效率須達 10% 以上，申請時需檢附佐證文件。

吳佳芸指出，若設備為自製且無規格文件，企業應提前保留耗能記錄，以利申請佐證。

4. 新增兩年交貨期限規定：

投資抵減以交貨年度為準，草案新增規定：訂購日起兩年內須完成交貨或技術服務，特殊情況可申請延長至 4 年。吳佳芸提醒，高資本、高技術產業如船運、航空、鋼鐵等，應特別留意交期與展延申請時程。

5. 新舊辦法過渡期間適用規定：

草案以「訂購日」決定適用新舊規定，114 年 1 月 1 日後訂購者適用新辦法。若於 113 年訂購、114 年交貨，仍適用舊法但須符合兩年交貨規定。申報時需區分訂購時間與金額上限，並注意智慧機械定義版本差異。